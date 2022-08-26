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Индия задумала поставить мир перед угрозой нехватки риса

Bloomberg: правительство Индии рассматривает возможность ограничения экспорта риса

Фото: Amarjeet Kumar Singh / globallookpress.com

Индия, крупнейший поставщик риса в мире, рассматривает возможность сокращения поставок зерна за рубеж. Правительство страны уже достаточно продвинулось в обсуждении этого вопроса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об ограничении экспорта дробленого риса — смеси из сломанных рисовых зерен. Дробленый рис в основном используется в качестве корма для животных или для производства этанола. На него приходится почти 20 процентов индийского экспорта.

Поводом для сокращения поставок за рубеж стала угроза нехватки зерна на внутреннем рынке. Такая ситуация привела к росту цен внутри страны. Дополнительной проблемой стало сокращение посевов на восемь процентов из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны.

На долю Индии приходится почти 40 процентов мировой торговли рисом. Введение ограничений может усугубить продовольственный кризис в ряде стран. Пострадать могут миллиарды людей, для которых рис является основным продуктом питания.

Ситуация с продовольственным кризисом в мире усугубилась после начала военных действий на Украине. Поводом для резкого роста цен стала блокировка черноморских портов, откуда шли поставки украинского зерна. После возобновления отгрузки стоимость продуктов питания существенно снизилась. По оценкам ООН, в июле соответствующий индекс мировых цен упал на девять процентов. Тем не менее продовольствие остается слишком дорогим, что оказывает давление на домохозяйства с низкими доходами и усиливает риск глобального голода.

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Мария Грушко
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