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Захарова прокомментировала нежелание Трасс признать Макрона другом Британии

Захарова заявила, что не все захотят «дружить» с Британией, если Трасс станет премьером

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Великобритания, если главу МИД Лиз Трасс назначат премьер-министром, станет совершенно другой. Многие могут не захотеть дружить с такой страной. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram нежелание Трасс признавать французского лидера Эммануэля Макрона другом Великобритании.

«Та Британия, которая начнется с Лиз Трасс, если она станет премьер-министром, будет совершенно другой: такого сюрприза еще в Лондоне не было. Там и видно будет, кто с ней сможет "дружить", а кто сначала подумает», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что Трасс ничего не знает о современном состоянии отношений Лондона с Макроном. «Для этого нужно отличать Британию от Бретани», — указала она.

Во время предвыборной кампании Консервативной партии в городе Норидж глава британского МИД заявила, что пока неясно, кем Макрон приходится Великобритании — другом или врагом. Она подчеркнула, что если займет пост премьера, будет судить по его поступкам. При этом ее соперник, бывший министр финансов королевства Риши Сунак, оказался более благосклонным по отношению к французскому президенту, определив его как друга страны.

20 июля стали известны результаты пятого раунда голосования в Великобритании, по итогам которого в финале борьбы за пост премьера оказались Сунак и Трасс.

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Алина Гончарова
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