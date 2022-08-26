Девочка очнулась в гробу на собственных похоронах

В Мексике признанная умершей трехлетняя девочка очнулась на собственных похоронах

В штате Сан-Луис-Потоси, Мексика, трехлетняя девочка, ранее признанная умершей, очнулась на собственных похоронах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мэри Джейн Мендоза, мать умершей Камилы Роксаны Мартинез, рассказала, что во вторник, 16 августа, у девочки началась рвота и повысилась температура. Испугавшись за здоровье дочери, женщина отвезла ее на прием к педиатру. Врач направил пациентку в муниципальную больницу, где у нее диагностировали обезвоживание. По словам Мендозы, ребенку выписали парацетамол и отпустили. Дома девочке снова стало плохо, и родители повторно отправились в больницу. Там Камила провела час, после чего медики констатировали ее смерть. Похороны были назначены на следующий день.

В день похорон Мендоза заметила, что стекло, которым был закрыт гроб дочери, запотело в области ее рта и носа. Женщина подумала, что дочь жива, но ее отговорили открывать крышку гроба и списали увиденное на галлюцинации, возникшие из-за сильного стресса. Затем свекровь Мендозы заметила, что глаза ее внучки шевелятся.

Родственники Камилы проверили наличие пульса и убедились, что она жива. Девочку доставили в больницу в третий раз, где ее вновь признали мертвой.

Ранее сообщалось, что жительница Перу, признанная погибшей после автокатастрофы, очнулась и принялась стучать в крышку гроба во время собственных похорон в городе Ламбаеке. 36-летняя Роза Изабель Сеспеде Кайака попала в ДТП в провинции Чиклайо вместе со своим шурином и тремя племянниками и была ошибочно признана мертвой.