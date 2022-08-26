Порча картины охранником Ельцин Центра попала на видео

На суде над охранником Ельцин Центра показали видео, на котором он рисует глаза картине

Порча картины охранником Ельцин Центра Александром Васильевым попала на видео, его показали во время суда над бывшим сотрудником музейного комплекса. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что вопреки заявлениям самого Васильева, который утверждал, что пририсовать глаза картинам ученицы Малевича Анны Лепорской его попросили дети, охранник находится возле картин один. Мужчина не спеша пририсовывает картине глаза, а затем убирает ручку в карман пиджака.

13 января стало известно, что в Ельцин Центре повредили полотно ученицы художника Казимира Малевича. Охранник объяснил, что сделал это по просьбе подростков. Картины были застрахованы, а сотрудник музея извинился за свой поступок, однако владелец картины — Третьяковская галерея — решил довести дело до суда.

63-летний Васильев — ветеран первой Чеченской войны, награжденный медалью «За отвагу» за тяжелое ранение, полученное в 1995 году. До работы в Ельцин Центре он служил охранником банка, впоследствии закрывшегося, до этого работал в разных охранных предприятиях.