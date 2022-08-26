Депутат Рады Гончаренко назвал русофобию единственной возможной для Украины политикой

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины. Его слова передает РИА Новости.

В ходе выступления на заседании городского совета Риги депутат отметил, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии. «Но это единственная возможная для нас политика», — заявил он. По словам Гончаренко, она направлена не против этнических русских, а против «Российской империи».

Помимо этого, депутат обвинил Россию в «покорении» Украины в XVIII веке. Однако агентство отмечает, что вхождение в состав Русского царства территорий, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, произошло на век раньше. 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняло решение о переходе под управление Москвы.

Ранее Алексей Гончаренко пригрозил повешением президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.