Индия начала переговоры с «Газпромом» об импорте газа

The Economic Times: индийская GAIL начала переговоры с «Газпромом» о поставках газа

Индийская госкомпания GAIL начала переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа. Об этом стало известно The Economic Times. Источники газеты отмечают, что договоренности об импорте пока находятся только на начальной стадии.

По словам собеседников издания, «Газпром» мог предложить GAIL закупать газ у зарегистрированной в Сингапуре компании Gazprom Marketing and Trading Singapore. В свою очередь, сингапурское подразделение является «дочкой» Gazprom Germania. Компания по условиям долгосрочного контракта должна была поставить GAIL 2,5 миллиона тонн или минимум 36 партий СПГ в течение этого года. Однако уже восемь запланированных поставок были пропущены.

Ранее в августе стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) бывшей структуре «Газпрома» в Германии Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) по долгосрочному контракту прекращены. Поводом для этого стал срыв соглашения «Новатэка» с индийской GAIL. Предполагалось, что газ через немецкую компанию пойдет в Индию, для исполнения заключенного в 2015 году контракта на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год.