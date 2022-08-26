Женщины Ирана впервые за 43 года посетили матч чемпионата страны по футболу

Женщинам Ирана впервые с 1979 года разрешили посетить матч чемпионата страны по футболу

Женщинам Ирана впервые за 43 года разрешили присутствовать на матчах чемпионата страны по футболу. Об этом сообщает ВВС.

Более 500 женщин посетили встречу национальной лиги в Тегеране 25 августа. На арене «Азади Стэдиум» для них был был выделен отдельный сектор. Отмечается, что после Исламской революции 1979 года женщинам было запрещено приходить на соревнования с участием мужчин из-за неодобрения духовенства.

В октябре 2019 года более трех тысяч жительниц Ирана посетили матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором их сборная обыграла Камбоджу со счетом 14:0. Они получили доступ на стадион, где проходил матч с участием мужских команд, вследствие давления Международной федерации футбола (ФИФА) на местные власти.

В сентябре 2019-го сообщалось о гибели иранской футбольной болельщицы Сахар Ходаяри, которая попыталась совершить суицид у здания суда. Она протестовала против возможного тюремного заключения из-за похода на футбольный матч.