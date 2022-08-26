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Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес Кадырова

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявления обвинений СБУ в адрес Кадырова
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: СК РФ / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за привлечения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Службой безопасности Украины (СБУ) к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, Бастрыкин принял такое решение после того, как СБУ начала уголовное преследование главы Чечни и предъявила ему обвинения.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности.», — добавил председатель СКР.

Ранее стало известно, что Кадырова обвиняют в участии в разработке планов «военных операций» на территории Украины.

«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей подразделений», — говорится в сообщении СБУ.

Киевские власти обвиняют главу Чечни в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны», а также в «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».

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Екатерина Власова
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