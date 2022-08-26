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В Херсоне сработала ПВО спустя час после атаки ВСУ

РИА Новости: в Херсоне повторно сработала ПВО через час после атаки ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Херсоне повторно сработала система противовоздушной обороны (ПВО) через час после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Сведений о разрушениях нет, ПВО сбивает цели в небе над городом. Около часа назад ракеты уже вылетали на перехват, всего было около десяти залпов.

Накануне военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал о причинах срыва наступления Украины на Херсон. По его словам, российские войска ударили по украинским аэродромам, на которых находились самолеты, готовящиеся для нанесения удара по союзным силам.

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