Власти Бердянска сообщили об уничтожении над городом двух беспилотников

Администрация Бердянска сообщила об уничтожении двух беспилотников в микрорайоне Коса

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в небе над Бердянском Запорожской области, никто не пострадал. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

По информации властей, летательные аппараты неустановленного образца были уничтожены в 21:00 по московскому времени в районе микрорайона «Коса». Там также уточнили, что дроны летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю «Красная гвоздика», где проходило закрытие смены. На мероприятии присутствовали более 250 детей.

23 августа над морем в Севастополе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.