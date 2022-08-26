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В Совфеде предрекли судьбу политиков Прибалтики после сноса памятников

Сенатор Ольга Ковитиди: народ Прибалтики снесет политиков после уничтожения памятников

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предрекла судьбу политиков Прибалтики после сноса памятников в этих странах. Об этом она написала в Telegram.

«Народ Прибалтики рано или поздно снесет всех политиков, которые подняли руку на уничтожение 79-метрового обелиска памятника Освободителям, который был установлен в Риге», — написала сенатор. По ее словам, жители сделают это «в знак глубочайшей благодарности за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками».

«Кощунственные действия англо-американцев и их прихвостней, направленные на переписывание истории и надругательство над подлинными ценностями вызывают заслуженное осуждение и, как следствие, обоснованное отторжение их извращенной и прогнившей системы ценностей», — подчеркнула Ковитиди.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. Накануне, 24 августа, было опубликовано видео, как скульптура «Мать-Родина» раскололась при сносе памятника. Тяжелая техника столкнула ее с постамента, из-за чего памятник упал и разбился.

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Марина Совина
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