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Стала известна цена Lada Niva Travel без подушек безопасности для пассажира

«АвтоВАЗ»: упрощенная Lada Niva Travel без подушек безопасности стоит от 797 тысяч рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» сообщает на своем сайте о начале продаж внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. Как стало известно, цены на автомобиль будут стартовать с 797,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования. Покупателям будут доступны три комплектации внедорожника: Classic’22, Classic Plus и [BLACK].

Упрощенную версию Classic’22 оснастили усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией. В автомобиль также добавили стальную защиту картера, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку и рулевую колонку, которая регулируется по высоте. При этом в машине отсутствуют подушки безопасности переднего пассажира и кондиционер. Без учета скидки по госпрограмме базовая стоимость модели составляет 1,06 миллиона рублей.

В комплектации Classic Plus по цене 1,12 миллиона рублей добавляются рейлинги, двухцветные молдинги дверей и колпак запасного колеса в цвет кузова. Кроме того, на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски. Как и в модели упрощенной версии, в данной комплектации нет подушек безопасности переднего пассажира.

В версии [BLACK] они также отсутствуют. В то же время в автомобиль добавили стилистические акценты в экстерьере и интерьере, отмечает «АвтоВАЗ». «В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Дополнительными элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. На обивке сидений предусмотрена вышивка с обозначением специальной серии: [BLACK]», — указано в сообщении. Такой внедорожник обойдется покупателю в 1,159 миллиона рублей.

Ранее в Lada Granta Classic 2022 года вернули подушки безопасности. Глава компании Максим Соколов назвал возобновление выпуска автомобилей с этой опцией «настоящей победой» в условиях санкций и дефицита комплектующих. Для марки LADA забота о клиентах является первоочередной, поэтому компания продолжит оснащать автомобили функциями комфорта и безопасности, сказал он.

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Мария Грушко
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