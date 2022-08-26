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Россияне массово устремились в Турцию ради необычного шопинга

Hurriyet: российские туристы массово устремились в Турцию ради покупки лекарств

Фото: Mustafa Kaya / globallookpress.com

В Турции резко увеличился спрос на фармацевтические препараты среди российских туристов. Об этом пишет газета Hurriyet.

Как сообщает издание, путешественники массово устремились в страну ради фарма-шопинга и наряду с обычными сувенирами покупают на курортах лекарства. «В аптеках Антальи, Белека, Аланьи, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть», — отмечает газета.

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Чаще всего туристы приобретают болеутоляющие препараты, антидепрессанты и лекарства для диабетиков. Большой популярностью также пользуются линзы — в Турции их можно купить в три раза дешевле, чем в России.

Ранее туроператоры начали предлагать россиянам шопинг-туры в Белоруссию. Стоимость поездки на четыре дня без перелета составляет 33,5 тысячи рублей на двоих. Путевка с перелетом для двоих туристов обойдется минимум в 57,9 тысячи рублей.

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Мария Гейн
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