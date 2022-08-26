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Григорий Лепс в образе бомжа на афише концертов насторожил фанатов

Певец Григорий Лепс насторожил поклонников образом бомжа на афише предстоящего концерта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский певец и музыкант Григорий Лепс показал афишу к предстоящему концерту в Москве и насторожил поклонников своим внешним видом. Соответствующие пост и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летний артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен в заношенной куртке на голое тело и широких джинсах в сочетании с грязными белыми носками и тапками. Его образ дополнили черная шапка и татуировка на пальцах со словом «бомж». При этом на фото видно, что на лице исполнителя присутствует щетина.

Изображение: промоматериалы Григория Лепса

Подписчики не оценили внешность Лепса на фото и выразили свои переживания в комментариях под публикацией. «Что с вами происходит?», «Почему бомж?», «Трансляция внутреннего состояния — это плохо», «Почему вы выбрали образ бомжа?», «Григорий меня пугает», — высказывались фанаты.

В августе пластический хирург раскрыл причину красных рубцов на веках Григория Лепса. Врач Владимир Плахотин заявил, что накануне своего 60-летия певец мог сделать блефаропластику. «Была сделана блефаропластика верхних век с удалением орбитальных грыж», — объяснил доктор, отметив, что с момента указанной процедуры прошло семь-десять дней.

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Карина Черных
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