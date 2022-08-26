Казаки высказалась против участия Манижи в фестивале «Александровская крепость»

Казаки пригрозили отказаться от фестиваля «Александровская крепость» из-за Манижи

Представители Кубанского казачьего войска высказались против участия певицы Манижи в фестивале казачьей культуры «Александровская крепость». Об этом сообщается на сайте организации.

Казаки пригрозили отказаться от появления на фестивале из-за артистки. Их возмутило, что она осудила специальную военную операцию на территории Украины.

«Если данный факт [выступления Манижи] подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны», — говорится в публикации.

Ранее фото Манижи запретили помещать на обложку краснодарской версии журнала «Собака.Ru». В фонде бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело», который занимается организацией «Александровской крепости», заявили, что номер журнала с фото певицы на обложке ушел в типографию, но потом его сняли с печати. Также за последнее время у исполнительницы отменился ряд концертов.