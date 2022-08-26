Названа дата встречи Военного комитета НАТО с участием Финляндии и Швеции

Встреча Военного комитета НАТО с участием Финляндии и Швеции пройдет 16-18 сентября

Военный комитет НАТО впервые соберется с участием Швеции и Финляндии 16–18 сентября в Таллине. Дату встречи комитета назвали в пресс-службе Североатлантического альянса, передает ТАСС.

В службе рассказали, что конференцию проведет командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем. Главы штабов стран-членов организации обсудят военно-стратегические разработки НАТО. «Они будут касаться выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в отношении потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза», — отметили в альянсе.

По информации блока, также планируется обсудить текущие операции и деятельность НАТО, включая миссию в Ираке и в Косово. Хельсинки и Стокгольм посетят конференцию в качестве приглашенных участников.

Ранее стало известно, что Коалиционная партия Финляндии выступает за создание постоянной базы НАТО в стране. Об этом заявил руководитель парламентской группы фракции Кай Мюккаен. По его словам, Финляндия должна стремиться стать надежным игроком альянса.