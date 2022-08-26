Нацбанк Украины за неделю продал почти полмиллиарда долларов из резервов

«Экономическая правда»: Нацбанк Украины за неделю продал более $437 млн из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 22 по 26 августа продал более 437 миллионов долларов из резервов и купил за этот же период 7,3 миллиона долларов. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора.

Как отмечает издание, с начала августа НБУ продает из резервов значительно больше валюты, чем приобретает. Так, в первые недели месяца чистая продажа валюты составляла 400-500 миллионов долларов. Исключением стала лишь предыдущая неделя: за этот период НБУ, наоборот, купил на 76,37 миллиона долларов больше, чем продал. Всего с начала года регулятор продал 16,6 миллиарда долларов и 1,8 миллиарда евро, а приобрел лишь 3,1 миллиарда долларов и 110 миллионов евро.

Авторы статьи поясняют, что продажей валюты из резервов НБУ пытается сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией гривны, а также сбалансировать рынки экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса гривны.

В конце июля Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют вне касс. Информация о курсе валют может размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. Небанковским финучреждениям запрещается информировать о курсе.