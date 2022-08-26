В Энергодаре сообщили об обстреле ЗАЭС

Администрация Энергодара сообщила о 4 ударах ВСУ по хранилищу радиоактивных изотопов ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщает городская администрация, передает РИА Новости.

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — сказал представитель администрации.

По его словам, удары ВСУ не нанесли ущерб инфраструктуре и ключевым ударам станции. Он также добавил, что загрязнений не станции не выявлено, радиационный фон в норме.

Ранее миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) получила гарантии безопасности от России и Украины для визита на атомной станции. «Теперь там [на ЗАЭС] может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.