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Неизвестный открыл стрельбу в центре Оттавы

CTV: пять человек пострадали в результате стрельбы в центре Оттавы

Фото: Darren Calabrese / Reuters

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в центре Оттавы. Об этом сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на источник в столичной полиции.

Инцидент произошел после закрытия баров и ресторанов в районе, расположенном неподалеку от комплекса зданий национального парламента.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее стало известно, что еще двое пострадавших обратились за помощью в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности стрелявших и выясняют, есть ли другие раненые. Иные подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения на свадьбе в российской республике: в Карачаево-Черкесии мужчина выстрелил из охотничьего ружья в землю, но дробь рикошетом ранила нескольких гостей. Предварительно известно, что это было ружье ИЖ-27М. Пострадавших госпитализировали.

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Марина Совина
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