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Папу римского сочли сторонником позиции России по Украине

FA: папа римский Франциск поддерживает мнение о вине НАТО и прокси-войне с США на Украине

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Такое утверждение высказали в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Эксперты указали, что понтифик согласен с тем, что коллективный Запад во главе с США ведет прокси-войну на Украине. «Подобные убеждения завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в материале.

Марина Совина
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