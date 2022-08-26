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Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацаньем

Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Шольца и президента Франции Макрона пацаньем

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацаньем. Об этом глава республики высказался в беседе с журналистами, передает БЕЛТА.

Он упрекнул канцлера ФРГ и французского лидера в том, что они сделали публичным содержание закрытых разговоров с президентом России Владимиром Путиным, и указал на неприемлемость подобного поведения для европейских политиков.

«Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике. <...> Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что накануне российской спецоперации на Украине Шольц обсуждал с Путиным вопрос о вступлении республики в НАТО и заверял его в отсутствии угрозы для Москвы со стороны Североатлантического альянса. При этом он пообещал, что в ближайшие десятилетия Украина не присоединится к военному блоку.

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Георгий Нестеров
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