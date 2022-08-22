Шольц рассказал об обещании Путину по вопросу вступления Украины в НАТО

Шольц перед спецоперацией пообещал Путину, что Украина не вступит в НАТО в течение 30 лет

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, что перед специальной операцией на Украине заверил президента России Владимира Путина в отсутствии угрозы для страны со стороны НАТО, пишет газета Die Welt.

Он отметил, что обсуждал с российским политиком вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Шольц пообещал Путину, что «в ближайшие 30 лет этого не произойдет».

НАТО никогда не представляла угрозу для России Олаф Шольц канцлер Германии

Как уточнил канцлер, альянс никогда не угрожал безопасности России. По его словам, на предложение президента РФ Владимира Путина снова начать говорить о контроле над вооружениями НАТО и США ответили положительно. Он считает, что причин для обострения ситуации на Украине не было.

По одному пункту я очень четко сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня Олаф Шольц канцлер Германии

Шольц и Путин

При каких обстоятельствах Шольц обсуждал с Путиным членство Украины в НАТО, не сообщается. Как уточнил немецкий политик, он проводит переговоры с российским президентом «как и многие другие». По его словам, в вопросе вступления Украины в НАТО «была полная ясность».

До начала специальной операции на Украине Шольц общался с Путиным 21 декабря 2021 года. 15 февраля 2022 года он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.

29 июня страны-участницы НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса

14 февраля канцлер Германии разговаривал в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поэтому то, что Москва сделала этот вопрос предметом больших дискуссий, кажется ему странным.

Планы Украины

В июле Зеленский заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО. Он считает, что это будет лучшей гарантией безопасности.

Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность Владимир Зеленский президент Украины

Также Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. По его словам, это же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи Киеву.

Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Обе палаты конгресса в США помогают нам. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский назвал главное условие для отказа от вступления в НАТО — Запад должен дать украинцам гарантии безопасности. Они обязательно должны быть закреплены юридически.

Членство Украины в НАТО обсуждалось во внутренней повестке страны с момента объявления Киевом независимости от Москвы. После событий 2014 года, когда на Украине в ходе массовых протестов сменилась власть, новые лидеры государства выбрали курс на сближение с Североатлантическим альянсом.

В отношении НАТО — я охладел к этому вопросу уже давно, после того, как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится спорных моментов, конфронтации с Россией. Никогда не хотели быть страной, которая вымаливает что-то на коленях. И никогда не будем такой страной, а я не хочу быть таким президентом Владимир Зеленский президент Украины

После начала российской спецоперации Зеленский резко раскритиковал действия НАТО. Украинский президент поставил под сомнение способность альянса защитить даже страны-члены организации.

Позиция Москвы

В свою очередь, Москва выступает против расширения НАТО и вступления Украины в альянс. Президент России Владимир Путин назвал Киев инструментом НАТО для сдерживания России.

Самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело, в этом смысле сама Украины — это просто инструмент достижения этой цели

Владимир Путин президент России

Он призвал Украину отказаться от стремления в НАТО.

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