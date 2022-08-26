Европейская страна ввела плату за отправку частной гумпомощи на Украину

Eesti Post: Эстония с 1 сентября вводит плату за отправку частной гумпомощи на Украину

Эстонская почтовая компания Omniva, являющаяся частью государственной почтовой службы Eesti Post, с 1 сентября вводит плату за отправку на Украину посылок с гуманитарной помощью от частных лиц. За один килограмм груза придется заплатить 90 евроцентов. Об этом говорится на сайте компании.

«С марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт [доставки], необходимо установить цену на отправку посылок», — пояснил руководитель отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.

Кроме того, в компании отметили, что «становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения».

Вместе с тем Мяги заверил, что стоимость отправки гуманитарной помощи все равно будет гораздо ниже обычных международных отправлений.

