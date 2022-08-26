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Названы причастные к поджогу полей у ЗАЭС

Запорожская администрация назвала экс-мэра Кирилловки причастным к поджогу полей у ЗАЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Названы причастные к поджогу полей в Кирилловке у Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сказано в Telegram-канале члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, беглый мэр Кирилловки поручил пособникам поджечь поля у атомной станции.

«Все помнят, как в свое время [экс-мэр] Иван Малеев брал взятки и продавал земли, за что, собственно, и был снят с должности. Но вредить жителям Кирилловки он продолжает и по сей день», — написал сотрудник администрации.

Рогов также прикрепил видео, на котором видна работа пожарных по тушению возгорания.

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Алевтина Запольская
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