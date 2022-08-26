Названа возможная причина новых очагов пожаров в Рязанской области

ТАСС: новые очаги пожаров в Рязанской области имеют признаки поджогов

Новые очаги пожаров, которые находятся рядом с действующими возгораниями, имеют признаки поджогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Изначально, как установлено, поджоги не были причиной лесных пожаров в Рязанской области, но сейчас появились факты, указывающие на то, что рядом с уже действующими очагами в районе фронта пожара происходят поджоги», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее, 22 августа, на всей территории Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара. Уточняется, что там горят свыше 9 тысяч гектаров леса.

24 августа президент России Владимир Путин сообщил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в регионах страны. Глава государства отметил, что борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения дополнительных ресурсов.