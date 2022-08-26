Объявленные в розыск московские подростки сбежали на военный полигон к другу

Объявленные в розыск подростки из Москвы сбежали на полигон к другу под Ростовом-на-Дону

Мальчика и девочку 16 и 17 лет, являющихся подопечными московского социально-реабилитационного центра, объявили в розыск. Вскоре подростков нашли на полигоне в Ростовской области. По данным правоохранителей, туда они сбежали к другу, пишет KP.RU.

По сведениям издания, подростки пропали в начале лета. Преподаватели из социального центра сразу же обратились в полицию, однако два месяца о ребятах ничего не было известно.

Несовершеннолетние жители Москвы все это время находились в Ростове-на-Дону. Подростки добрались до города на попутках и сняли комнату в коммуналке. Правоохранители допустили, что юные беглецы могли бы скрываться и дальше, но в начале августа они решили съездить к другу, с которым познакомились в соцсетях. Тогда старший товарищ в переписке указал, что сейчас проходит срочную службу и часто бывает на полигоне. Туда и отправились подростки.

«Дети "крутились" возле важного объекта, и их почти сразу заметили. Вызвали полицию. А уже в отделе выяснилось, что они в розыске», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. Подростков уже вернули в столичный социально-реабилитационный центр, добавил собеседник KP.RU.

Ранее сообщалось, что два ребенка с подозрением на коронавирус сбежали из московской Тушинской больницы.