Переполненные туристами пляжи Анапы попали на видео и вызвали споры в сети

Видео переполненного туристами пляжа в Анапе возмутило россиян в сети

Переполненный туристами пляж в Джемете (Анапа) попал на видео и вызвал возмущение россиян. Ролик, снятый очевидцем, публикует Telegram-канал «Море зовет».

На размещенных в сети кадрах виден пляж с сотнями отдыхающих — люди лежат на полотенцах, шезлонгах и в палатках. Между ними почти нет свободного места. «Посмотрите, что стало ближе к обеду. Яблоку негде упасть», — комментирует автор ролика.

В результате видео вызвало споры среди пользователей сети. «Опять туристы загадили все пляжи», Очень жду, когда курортный сезон закончится и все разъедутся», «Превратили все пляжи в помойку», — возмутились подписчики.

При этом некоторые юзеры напротив вступились за туристов. «Свиньями могут быть и местные», «А деньги как вы собираетесь зарабатывать?», «У меня в Якутии уже холодно. И что теперь, не ехать?», «Только благодаря тому, что в ваш город едут туристы, он хоть более-менее выглядит», — написали они.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) допустили возможное снижение стоимости отдыха на отечественных курортах в бархатный сезон. По мнению экспертов, цены упадут максимум на 10-15 процентов, так как отели уже обеспечены достаточной загрузкой.