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Популярный российский блогер оценил юмор Урганта

Блогер Стас Круглицкий признался, что ему нравится юмор телеведущего Ивана Урганта
Стас Круглицкий

Стас Круглицкий. Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Популярный российский блогер Стас Круглицкий оценил юмор телеведущего Ивана Урганта. В эфире программы «Дерзкая готовка», выпуск которой доступен на YouTube, он заявил, что ему очень нравится, как шутит шоумен.

Блогер назвал юмор Урганта интеллектуальным. Круглицкий признался, что хотел бы прийти к такому же уровню юмора, как у шоумена. «Я просто уже уверен, что не приду [к уровню юмора Урганта], потому что для того, чтобы так шутить, так свободно, нужно очень много книг прочесть. (...) Это как сказать: "Я бы хотел сейчас стать профессиональным хоккеистом, играть в хоккей". Это невозможно, надо было в детстве заниматься, здесь то же самое», — высказался он.

Как отметил Круглицкий, нетрудно догадаться, что телеведущий с детства много читал и учился. «Ургант помнит все произведения всех авторов, всех актеров, режиссеров. Всех просто, всех наизусть. Песни все знает наизусть. Играет на фортепиано свободно», — подчеркнул он.

Ранее Круглицкий в эфире шоу «Респиратор Бабушкина» ответил на вопрос об эмиграции из России. Он заявил, что любит свою страну, и добавил, что не собирается покидать ее.

Стас Круглицкий — популярный блогер из Сыктывкара. Он прославился в социальных сетях благодаря юмористическим роликам, где он в образе девушки по имени Сантана высмеивает стереотипы о женщинах.

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Евгения Наумова
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