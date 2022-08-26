Стало известно о гибели гражданина США на Украине

Newsweek: Госдепартамент сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на Украине

Госдепартамент сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев», — сообщили в ведомстве.

Госдепартамент не предоставил сведений о личности гражданина и обстоятельствах его гибели.

Ранее издание Politico объявило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом СМИ рассказал командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мирошниченко.

