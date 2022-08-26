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Стало известно об учениях со спецназом в московском изоляторе

Спецназ провел учения со стрельбой в ИВС Зеленограда

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В изоляторе временного содержания (ИВС) в Зеленограде прошли комплексные учения. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Учения проходили с участием спецназа, уточняет Telegram-канал SHOT. Ранее источник телеканала «360» сообщил о звуках стрельбы и взрывов в Зеленограде.

Возле ИВС был виден дым. Очевидцы вызвали на место сотрудников скорой помощи.

Елизавета Новикова
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