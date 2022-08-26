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России предсказали волну постройки «зеленых» домов

«Известия»: в России увеличится число «зеленых» новостроек до 30 процентов до 2030 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

России до 2030 года предсказали двукратный рост числа «зеленых» новостроек — до 30 процентов от всего первичного жилья в стране. О том, что Россию ждет волна постройки домов по экологическим стандартам, сообщили аналитики Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, пишут «Известия».

Специалисты пришли к выводу, что сейчас переходным критериям «зеленого» ГОСТа для жилых построек соответствует 15 процентов от всех новых зданий в России, или 4786 объектов. Более трети из них (38 процентов) относятся к типовым зданиям, половина (51 процент) — к комфорт-классу. В бизнес-сегменте и элитном сегменте «зеленых» новостроек представлено меньше — по семь и одному проценту соответственно.

Одной из особенностей «зеленых» домов служит то, что при их строительстве используются материалы с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения. Кроме того, в «зеленых» постройках более рационально используются энергоресурсы, а при проектировке специалисты стремятся снизить негативное воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации.

Представитель Россельхозбанка Наталья Худякова отметила, что, несмотря на то, что «зеленое» строительство в России пока не приняло массовый характер, с каждым годом экологичного жилья становится стабильно больше, а интерес к нему на финансовом и строительном рынках растет. При этом, по ее словам, строительство такого дома и проживание в нем обычно обходится лишь на пять-семь процентов дороже, чем в обычных новостройках, однако впоследствии позволяет жильцам сэкономить на коммунальных расходах.

Средний размер ипотеки на «зеленую» квартиру составляет от 8 миллионов до 22 миллионов рублей. По мнению Худяковой, льготные ставки и небольшой размер первоначального взноса помогут повысить интерес к ней среди клиентов в бюджетном и среднем сегменте. Она добавила, что для полноценного запуска и развития программы экоипотеки необходимо определить и установить единый национальный стандарт «зеленого» строительства.

Регионом-лидером по рынку «зеленого» жилищного строительства аналитики назвали Амурскую область, в которой подобные объекты составляют 41 процент от общего числа новостроек, или 36 зданий. Вторую строчку занял Алтайский край, в котором на долю «зеленого» строительства приходится 29 процентов от всех объектов, или 85 зданий. Замыкают тройку Москва и Московская область с показателем в 22 процента, или 1,1 тысячи «зеленых» объектов.

В 2021 году аналитики Россельхозбанка предсказали, что в 2023 году «зеленая» ипотека может привлечь в сферу жилищного строительства России в бюджетном и среднем сегменте до двух триллионов рублей. Эксперты предположили, что к концу 2022 года спрос на премиальное энергоэффективное жилье может достичь более 400 миллиардов рублей.

Полина Кислицына
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