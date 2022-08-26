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Медведев заявил о недоверии Москвы Зеленскому

Зампред Совбеза Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI назвал президента Украины Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, которому Москва не доверяет.

По словам Медведева, Зеленский неопытен, зависим от решений других стран и подвержен влиянию психотропных препаратов. «Но что же делать — его избрали украинские граждане», — отметил он.

В то же время Медведев указал на то, что Зеленский в настоящий момент представляет Украину, пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего, и «сохраняет качества собеседника». «Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет», — подчеркнул он.

В том же интервью Дмитрий Медведев оценил перспективы переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин», — заявил он.

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Марина Совина
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