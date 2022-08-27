Вучич заявил о спасении Сербии от банкротства

Президент Сербии Вучич заявил, что майские запасы газа спасли страну от банкротства

При нынешней цене на газ Сербия бы оказалось банкротом, если бы не запаслась голубым топливом в мае. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

Вучич признался, что Белград не смог бы оплачивать газ по цене в четыре тысячи евро за тысячу кубометров. По его словам, страна закупала большие объемы газа по низким ценам и размещала их в Венгрии — именно такая схема спасла страну от банкротства, считает президент.

«Тогда бы для нас 1,2 миллиарда кубометров стоили 4,8 миллиарда евро. А весь сербский бюджет, люди, — это 13,5 миллиарда евро. Вы понимаете, что это означает банкротство? К счастью, мы запасали по другим ценам с мая», — обратился к гражданам Вучич.

Тем временем сербский лидер назвал цены на российский газ для страны «фантастическими». По его словам, Сербия тратит 3,2 миллиарда кубических метров газа. «От России мы получаем 2 миллиарда кубических метров, что составляет 63-64 процента всех наших нужд, мы платим 800 миллионов евро, фантастическая цена», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что за дополнительные 1,2 миллиарда кубических метров газа Сербия бы заплатила 4,8 миллиарда евро, если бы покупали по сегодняшним ценам.

26 августа цены на газ в Европе, преодолевавшие отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров, к закрытию торгов резко упали — до отметки 3200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Цены на топливо по-прежнему остаются на уровне рекордных максимумов на фоне энергетического кризиса. Ситуация обусловлена сохранением неопределенности с поставками газа из России и анонсированной приостановкой «Северного потока» в конце месяца.