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Вучич заявил о спасении Сербии от банкротства

Президент Сербии Вучич заявил, что майские запасы газа спасли страну от банкротства

Фото: Johanna Geron / Reuters

При нынешней цене на газ Сербия бы оказалось банкротом, если бы не запаслась голубым топливом в мае. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

Вучич признался, что Белград не смог бы оплачивать газ по цене в четыре тысячи евро за тысячу кубометров. По его словам, страна закупала большие объемы газа по низким ценам и размещала их в Венгрии — именно такая схема спасла страну от банкротства, считает президент.

«Тогда бы для нас 1,2 миллиарда кубометров стоили 4,8 миллиарда евро. А весь сербский бюджет, люди, — это 13,5 миллиарда евро. Вы понимаете, что это означает банкротство? К счастью, мы запасали по другим ценам с мая», — обратился к гражданам Вучич.

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Тем временем сербский лидер назвал цены на российский газ для страны «фантастическими». По его словам, Сербия тратит 3,2 миллиарда кубических метров газа. «От России мы получаем 2 миллиарда кубических метров, что составляет 63-64 процента всех наших нужд, мы платим 800 миллионов евро, фантастическая цена», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что за дополнительные 1,2 миллиарда кубических метров газа Сербия бы заплатила 4,8 миллиарда евро, если бы покупали по сегодняшним ценам.

26 августа цены на газ в Европе, преодолевавшие отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров, к закрытию торгов резко упали — до отметки 3200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Цены на топливо по-прежнему остаются на уровне рекордных максимумов на фоне энергетического кризиса. Ситуация обусловлена сохранением неопределенности с поставками газа из России и анонсированной приостановкой «Северного потока» в конце месяца.

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Варвара Кошечкина
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