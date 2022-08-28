Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир в Канаде

Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир в канадском Гранби

Российская теннисистка Дарья Касаткина вслед за Людмилой Самсоновой выиграла турнир в Гранби, Канада. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка в финале обыграла экс-соотечественницу Дарью Гаврилову. Она одержала победу со счетом 6:4, 6:4. У Касаткиной тоже второй титул за месяц, а в карьере — уже шестой.

Ранее в августе Касаткина вошла в топ-10 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка поднялась на три позиции и впервые в карьере добралась до девятой строчки. До этого ее лучшим достижением было десятое место. Лидером рейтинга остается Ига Швентек из Польши, за ней располагается эстонка Анетт Контавейт. Тройку сильнейших замыкает испанка Паула Бадоса.