Лавров рассказал об отношении большинства стран к позиции России по Западу

Сергей Лавров заявил о попытках Запада заставить страны мира изменить свое мнение о России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об отношении большинства стран к позиции России по Западу в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, опубликованному на сайте ведомства.

По словам Лаврова, США, Великобритания и Европа «без зазрения совести» пытаются заставить страны мира изменить свое мнение о России. «Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию», — пояснил он.