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Лавров рассказал об отношении большинства стран к позиции России по Западу

Сергей Лавров заявил о попытках Запада заставить страны мира изменить свое мнение о России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об отношении большинства стран к позиции России по Западу в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, опубликованному на сайте ведомства.

По словам Лаврова, США, Великобритания и Европа «без зазрения совести» пытаются заставить страны мира изменить свое мнение о России. «Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию», — пояснил он.

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Марина Совина
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