Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока

Wiadomości: в ближайшие две недели из магазинов Польши могут исчезнуть мясо и молоко

Фото: Matej Leskovsek / Reuters

Повышение цен на газ в Польше может спровоцировать кризис в сфере продовольствия в стране. Об этом предупредила газета Wiadomości.

Как отмечает издание, подорожание топлива привело к сокращению или закрытию производства ряда предприятий, связанных с пищевой промышленностью. Особую озабоченность выражают производители мясной и молочной продукций из-за прекращения производства азотных удобрений.

Так, председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая отметила, что промышленность столкнулась с двумя проблемами: отсутствием углекислого газа для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов, и отсутствием средств для очистки производственных линий. Если проблемы не будут решены, то заводы будут вынуждены заказывать данные средства из-за границы, что приведет к росту цен, или закрывать производственные линии.

Ранее в Польше выявили дефицит белого сахара. Сообщалось, что на его покупку начали вводить лимиты — не более десяти килограммов на человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Энергодара сообщили об обстреле города американскими гаубицами M777
Еще трем суднам с продольствием разрешили выход с Украины
Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Пас Головина помог «Монако» вничью сыграть с ПСЖ в матче чемпионата Франции
Власти Энергодара назвали удар по городу провокацией для срыва визита МАГАТЭ
Итальянский легкоатлет выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов
В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Эстонии отменили автопробег по местам снесенных советских памятников
Попытки немецких политиков найти замену российскому газу провалились
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.