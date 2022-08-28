Захарова рассказала о признавшем фашизм в США Белом доме

Мария Захарова: Белый дом заявил, что американское общество состоит из фашистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что Белый дом признал наличие фашизма в США. Об этом она написала в своем Telegram.

«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов», — заявила представитель МИД. По ее словам, в США «этим занимаются республиканцы». «Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались, — в США бушует фашизм», — констатировала Захарова.

Представитель МИД также поинтересовалась, скажет ли «какой-нибудь израильский государственный деятель» о том, что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами», или же стоит дождаться опровержения этого от американцев.

Ранее Захарова рассказала, что суть деятельности американских дипломатов за рубежом заключается в разжигании очагов напряженности по всему миру.