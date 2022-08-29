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Корабль ТОФ «уничтожил» подлодку на учениях

Корабль «МПК-82» ТОФ уничтожил подлодку условного противника на учениях на Камчатке

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота (ТОФ) из состава соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России уничтожил подводную лодку условного противника на учениях на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в районе побережья Камчатского полуострова. В акватории морского полигона боевой подготовки экипаж "МПК-82" отработал противолодочные задачи с выполнением учебно-боевых упражнений в ходе корабельного тактического учения в обстановке активного противодействия сил и средств условного противника», — отметили в сообщении.

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В ходе поиска субмарины условного противника экипаж корабля отработал взаимодействие с вертолетом Ка-27ПЛ и противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ. После обнаружения подлодки личный состав корабля выполнил стрельбу учебными торпедами, а также применил реактивные глубинные бомбы.

«МПК-82» проекта 1124М спустили на воду в 1991 году. Малый противолодочный корабль несет артиллерийскую установку АК-176М, зенитную установку АК-630М и зенитный ракетный комплекс «Оса-МА». Также в арсенал корабля входит реактивный бомбомет РБУ-6000 и торпеды.

Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илья Колесников сообщил, что корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на первые заводские ходовые испытания.

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Даниил Иринин
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