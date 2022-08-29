Реакция Байдена на инициативу стерилизовать всех мужчин в США попала на видео

В США активистка фемдвижения за аборты предложила Байдену стерилизовать всех мужчин

Активистка фемдвижения за аборты во время встречи с президентом США Джо Байденом предложила стерилизовать всех мужчин в стране в качестве решения проблемы нежелательных беременностей. Стенограмма откровенной беседы опубликована на официальном сайте Белого дома, а реакция американского лидера попала на видео.

Байден не сказал ни слова в тот момент, когда активистка озвучивала эту инициативу, однако выражение его лица к концу ее речи красноречиво продемонстрировало его личное отношение к реализации этого предложения. К концу видео американский президент заметно удивился и даже взгрустнул, приоткрыв рот.

Ранее Байден поручил министру здравоохранения США рассмотреть меры по оказанию помощи пациенткам, выезжающим за пределы штата для проведения абортов. Для осуществления этого указа будет также привлечена американская федеральная программа Medicaid, которая поможет в покрытии определенных медицинских расходов женщинам с низким доходом.

24 июня Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», разрешающее женщинам делать аборты. После этого администрация США обратилась с призывом к министерству здравоохранения и социальных служб с требованием изучить все варианты поддержки американок, которые живут в штатах, где аборты строго ограничены. Байден и Гарланд пообещали защитить возможность пересекать границы штата, чтобы сделать аборт и получить другие услуги по охране репродуктивного здоровья.