Алкоголь необратимо изменил мозг у мышей

PNAS: алкоголь нарушил передачу сигналов в нейронах мозга у мышей и мух

Даже однократное употребление алкоголя необратимо изменяет морфологию нейронов головного мозга. К такому выводу пришли немецкие ученые из Кельнского университета и университетов Мангейма и Гейдельберга, которые опубликовали результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе экспериментов с плодовыми мушками Drosophila melanogaster и мышами было показано, что небольшое количество спиртного изменяет функционирование синапсов и митохондриальную динамику в клетках, что закладывает основу для алкогольной зависимости. Митохондрии — это органеллы, которые снабжают клетку энергией, и для эффективной работы они перемещаются в цитоплазме. Однако малая доза алкоголя нарушала эту способность к перемещению и передаче сигналов.

Эти ухудшения оставались постоянными и сопровождались поведенческими изменениями. Так, и у мышей, и у плодовых мушек наблюдалось повышенное употребление алкоголя в более позднем возрасте. Это позволяет предположить, что аналогичная картина будет наблюдаться и у людей.

Некоторые из наблюдаемых морфологических изменений могут влиять на формирование памяти, связанной с этанолом. Вместе с миграцией митохондрий в нейронах, которые также важны для передачи сигналов через синапсы и пластичности, авторы исследования предполагают, что эти этанолзависимые клеточные изменения имеют решающее значение для развития аддиктивного поведения.