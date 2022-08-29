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Опытный садовод рассказал о подготовке дачных растений к зиме в сентябре

The Sun: в сентябре на даче нужно сажать многолетники и обрезать живые изгороди

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

В сентябре на даче нужно сажать многолетники, обрезать живые изгороди и не только, рассказал глава международной сети садовых магазинов и опытный садовод Крис Боннетт. Он пояснил изданию The Sun, какие обязательные работы нужно проделать на участке, чтобы подготовить растения к зиме.

До того, как температура воздуха начнет снижаться, следует вернуть в помещения нежные дачные растения, которые провели лето на улице, посоветовал Боннетт. По его мнению, сентябрь — лучшее время, чтобы привести в порядок летние цветы и разобрать остатки фруктов. Также в первый месяц осени нужно убрать солому с грядки с клубникой, обрезать старые ветки малины, а также произвести обрезку розовых кустов, если они уже отцвели, в рамках подготовки к холодам, отметил садовод.

В один из сухих сентябрьских дней обязательно нужно разделить ветви многолетних растений, находящихся в одном кусте. Для этого нужно поместить в середину «клубка» вилку и осторожно перемещать ее в разные стороны. Эта процедура в будущем поможет кусту лучше расти, рассказал Боннетт.

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«В сентябре вы можете собрать семена, срезав открытые цветочные головки. После сбора очистите семена и дайте им полностью высохнуть примерно за неделю до посадки», — прокомментировал садовод одну из обязательных процедур.

В этот период дачникам стоит заняться посадкой кустарников и осенних овощей — зимостойкой репы и зелени, свеклы, капусты. В сентябре сажают и новые кустарники, благодаря все еще теплой погоде они быстро и легко приживутся в почве, рассказал он. Также осенью сажают зимостойкий лук, который ранней весной уже будет радовать глаз дачника свежей зеленью.

«Теплый осенний месяц — идеальное время для ухода за живой изгородью, — напомнил Боннетт. — Растения нужно обрезать, сформировать красивые плети и равномерно распределить их по изгороди. Это важно, если зимой случится снегопад. Тогда и нагрузка на забор будет распределяться тоже равномерно».

Все лето газон радует дачников яркой зеленью, в сентябре самое время позаботиться и о нем. Нужно сгрести вытоптанную и подсохшую газонную траву, повторно засеять оголенные участки и подкормить удобрением с калием.

Перед началом дождливой осенней погоды на участке следует установить бочки для сбора дождевой воды и снега. Ранней весной это гарантирует наличие воды на участке, резюмировал Боннетт.

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Вера Владзиевская
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