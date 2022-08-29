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Во Франции рассказали о «европейской солидарности» ради газа

Госсекретарь по делам Европы заявила о поставках газа в Германию взамен на электроэнергию

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун заявила, что Франция готова поставлять газ в ФРГ взамен на электричество, пишет ТАСС.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — рассказала Бун. Она назвала это «примером европейской солидарности». При этом другие страны Евросоюза ради того, чтобы обеспечить себя газом и сократить зависимость от России, также намерены действовать сообща для снижения и оптимизации потребления энергоресурсов.

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В условиях ограниченной прокачки газа из России в Европу страны блока диверсифицируют поставки и наращивают их объемы, чтобы запастись топливом в преддверии зимы. Так, уже более половины стран Евросоюза заполнили газовые хранилища выше целевого уровня в 80 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Речь идет о Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции.

Кроме того, в сложившихся обстоятельствах государствам Европы предложили добровольно сократить потребление топлива на 15 процентов. С инициативой выступила Европейская комиссия. В начале августа страны согласовали план, меры охватывают период с 1 августа по 31 марта 2023 года. Снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны могут выбирать самостоятельно.

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Мария Грушко
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