Российский шоумен заменил Маслякова на посту ведущего фестиваля КВН

Дмитрий Хрусталев стал ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН-2022» вместо Маслякова

Российский шоумен Дмитрий Хрусталев стал ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН-2022», заменив президента международного союза «КВН» Александра Маслякова, передает РИА Новости.

«Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» [покажут] 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий — Дмитрий Хрусталев», — заявили в пресс-службе телеканала.

В феврале Масляков опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого вместо него по одной игре КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

В июле телеведущий оценил перспективы возвращения на экран. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — отметил Масляков.