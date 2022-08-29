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Индия обвинила Китай в милитаризации Тайваньского пролива

Индия обвинила КНР в милитаризации Тайваньского пролива из-за швартовки судна у Шри-Ланки

Фото: China Daily / Reuters

Индия обвинила КНР в милитаризации Тайваньского пролива из-за швартовки китайского военного корабля в порту Шри-Ланки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление индийского представительства в стране.

Обвинения в адрес Пекина последовали после нападок посольства Китая, упрекнувшего Нью-Дели в попытке вмешаться в суверенитет Шри-Ланки.

Военное исследовательское судно Yuan Wang 5 зашло в спорный порт Хамбантота 16 августа. Как отмечает издание, судно относится к типу кораблей, которые отслеживают запуски ракет, спутников и межконтинентальных баллистических ракет.

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Из-за опасений Нью-Дели, связанных с возможностью Пекина использовать порт в качестве военной базы, швартовка китайского корабля была отложена на несколько дней. На этом фоне посольство Китая обвинило Индию в намерении вмешаться в суверенитет Шри-Ланки под предлогом угрозы национальной безопасности.

Ранее власти Шри-Ланки разрешили заход в ланкийский порт Хамбантота судна Военно-морских сил (ВМС) Китая. Речь идет о корабле Yuan Wang 5, который описывают в том числе как научно-исследовательский, однако, по некоторым данным, он является судном двойного назначения и используется для слежения за спутниками и межконтинентальными баллистическими ракетами. Правительство страны приняло такое решение вопреки опасениям Индии, что китайский корабль может шпионить за военными объектами Нью-Дели.

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Анжелика Бережная
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