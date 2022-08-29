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Путин назвал традиционных партнеров России

Президент Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин назвал страны исламского мира традиционными партнерами Москвы в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы российского государства, необходимо, чтобы к столь конструктивному многоплановому взаимодействию более активно привлекалась молодежь.

Ранее Путин заявил, что Россия не желает ни от кого закрываться по своей воле и готова работать с любыми партнерами, если они сами хотят этого.

Кроме того, он обратил внимание на то, что все права и имущество иностранных инвесторов, которые готовы остаться работать в стране, должны быть максимально защищены. Также глава государства отметил рост спроса у населения на определенные группы товаров.

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Сергей Истомин
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