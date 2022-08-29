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На МКАД каршеринг на полной скорости влетел в ограждения и попал на видео

На 91-м километре МКАД авто на полной скорости влетело в дорожные ограждения

На 91-м километре МКАД автомобиль на полной скорости влетел в дорожные ограждения и попал на видео. Его публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как каршеринг въезжает в ограждения и сносит часть из них. Из-за того, что машина двигалась по дороге на большой скорости, ее разворачивает после удара о препятствие, она также задевает такси.

После аварии движение временно осуществлялось по двум полосам из пяти. Сотрудники оперативных служб уже освободили проезжую часть.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале, в результате ДТП пострадали три человека — 22-летний водитель каршеринга и две пассажирки 19 и 22 лет. Пострадавших доставили в медучреждения Москвы.

Ранее на 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Легковой автомобиль наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Из-за того что машина влетела в фуру на огромной скорости, она наполовину ушла под грузовик. Погиб водитель легкового авто.

Анастасия Шейкина
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