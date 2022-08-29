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В Новой Каховке опровергли массовую эвакуацию населения

Глава Каховского района Леонтьев опроверг массовую эвакуацию населения из Новой Каховки

Население Новой Каховки не будут массово эвакуировать, опроверг прежнее заявление глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости.

«Сирена работает уже сутки, практически не останавливаясь. Угроза ракетных ударов постоянная. За сутки уже более десяти ударов, это шесть и более ракет за один раз. За сутки уже около сотни ракет по городу выпущено. Из города эвакуация не планируется», — сказал он.

Он также добавил, что жители района надеются на защиту со стороны российских войск.

До этого Леонтьев объявил массовую эвакуацию в связи с массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, заявил Леонтьев.

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Алевтина Запольская
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