Кремль заявил о необходимости оказывать давление на Украину всем странам

Песков заявил о необходимости давления на Украину, чтобы она не обстреливала ЗАЭС

Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всего Евросоюза. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, военную напряженность может снизить лишь давление на Киев с тем, чтобы он прекратил обстрелы этой и прилегающей территории.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия заинтересована в визите делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

29 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прибытии миссии агентства на ЗАЭС на текущей неделе. «Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — говорится в сообщении.