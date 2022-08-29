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Кремль заявил о заинтересованности России в визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Песков заявил, что Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / TASS Host Photo Agency / Reuters

Россия заинтересована в визите делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Как сообщил 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.

Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».

МАГАТЭ пока продолжает переговоры со всеми сторонами, в зависимости от исхода которых будет принято решение о том, чтобы отправить на станцию своих представителей.

«Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию», — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что делегация агентства направляется на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».

29 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых атаках Вооруженных сил Украины на ЗАЭС.

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Никита Абрамов
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