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Защита обжалует приговор испортившему картину охраннику Ельцин Центра

Адвокат испортившего картину охранника Ельцин Центра обжалует приговор
Фрагмент картины «Три фигуры»

Фрагмент картины «Три фигуры». Фото: @sknvlv

Защита обжалует приговор бывшему охраннику Ельцин Центра Александру Васильеву — он получил 180 часов исправительных работ и был отправлен на принудительное лечение за порчу картины «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист испортившего полотно мужчины Алексей Бушмаков заявил, что приговор будет обязательно обжалован. После изучения приговора также будет принято решение о его законности.

13 января стало известно, что в Ельцин Центре повредили полотно ученицы художника Казимира Малевича. 63-летний Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Он объяснил, что сделал это по просьбе подростков, которые стояли поблизости. Те убедили Васильева, что сами нарисовали картину, и попросили добавить на полотно глаза.

Васильев извинился за свой поступок и направил 5000 рублей в фонд Третьяковской галереи. Саму картину уже отреставрировали. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

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Марина Погосян
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